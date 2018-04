Incidente sulla A2, 5 persone coinvolte

È successo ieri sera verso le 23, all'altezza di Osogna. Una persona ha subito ferite di media entità e altre tre persone in modo leggero.

Un violento incidente della circolazione è avvenuto ieri sera sull'A2, in territorio di Osogna. Il bilancio è serio in quanto ha causato il ferimento di cinque persone.

Questi i fatti: attorno alle ore 23, sull'autostrada in direzione sud, un'Audi con targhe ticinesi avrebbe tamponato violentemente una Opel immatricolata oltre Gottardo che la precedeva. Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, a causa dell'urto i cinque occupanti delle due auto sono rimasti feriti: uno con ferite di media entità, tre con ferite leggere, mentre un altro se l'è cavata unicamente con delle escoriazioni.

Da segnalare che sul posto sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso, della Croce Verde di Bellinzona e del SALVA. Dopo le prime cure, i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la Polizia Cantonale per i rilievi del caso e il disciplinamento del traffico, rimasto perturbato per oltre un'ora.