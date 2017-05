"La carica di Bersani va revocata"

"Il Municipio di Bellinzona non reputa, già per una questione di mera opportunità politica, fatto salvo ogni principio di presunzione d’innocenza, di revocare temporariamente ad Andrea Bersani la carica di vicesindaco, rispettivamente di capo dicastero sicurezza e servizi industriali?": è quanto chiede, tramite una petizione, l'ex municipale socialista di Giubiasco Giancarlo Jorio, ricordando che sul liberale radicale è pendente una denuncia penale al Ministero pubblico per violazione del segreto d'ufficio, abuso di autorità e infedeltà nella gestione pubblica.

Il socialista ricorda poi che Bersani, ex sindaco di Giubiasco, "ha promosso la realizzazione del progetto per un inutile acquedotto della valle Morobbia, privo di base legale per una carenza di pianificazione, (...) e che resta a secco per 90 giorni consecutivi in caso di siccità". Per il socialista si tratta di "un inutile doppione di quella pianificata e approvata per l’approvvigionamento dalla riserva idrica cantonale di Gnosca con il progetto di acquedotto bellinzonese: un’opera adottata da diversi ex Comuni, che offre maggiore qualità e sicurezza".

L'ex municipale giubiaschese afferma che si tratta di "temerarie decisioni, contrarie all’interesse della nuova Bellinzona".

(Red)