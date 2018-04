La chiesa di Ludiano riapre rinnovata

di Silvia Guggiari

Domenica prossima, la chiesa di San Secondo di Ludiano tornerà a splendere e ad accogliere i suoi fedeli parrocchiani. Chiusa dall’autunno del 2015, la splendida chiesa bleniese ha subìto degli importanti interventi di restauro in particolare sull’apparato interno decorativo, come ci illustra l’architetto Gabriele Geronzi che ha elaborato il progetto insieme al restauratore Andrea Meregalli - un rifacimento che era stato presentato e approvato già nel 2014 - e ha poi seguito tutta l’opera.

«Una prima fase di lavoro - ci spiega l’architetto -, ovvero il risanamento della parte bassa all’esterno dell’edificio, è stata svolta nell’estate del 2015». Quindi, nel novembre dello stesso anno, la chiesa è stata chiusa, liberata degli arredi per poi poter cominciare i lavori nel febbraio del 2016; in questi due anni i parrocchiani sono stati accolti nella chiesa di Semione e in quella di Malvaglia.

Un restauro importante soprattutto per quanto riguarda la parte decorativa: «Dopo i primi sondaggi abbiamo deciso di privilegiare il recupero della decorazione novecentesca eseguita da Pio Renzoni e di abbandonare la prima ipotesi che intravvedeva la possibilità di rimettere in luce il tinteggio settecentesco. Questa scelta si è poi dimostrata appagante perché nella rimozione del tinteggio monocromo è emersa sempre più evidente la possibilità di restituire un carattere unitario alle superfici interne». La chiesa aveva già subìto un importante intervento di restauro a metà del Novecento quando, «seguendo il gusto del momento iconoclasta, due elementi erano andati persi, ovvero la decorazione policroma dell’abside e la scritta che percorre tutto il fregio perimetrale con i versetti del Salmo 83. Il recupero della ricca decorazione ha richiesto quasi due anni di lavoro e numerosi incontri di cantiere per stabilire in ogni dettaglio sia le cromie come le dorature. Questo prezioso lavoro è stato sapientemente curato dall’architetto Miriam Filipponi dell’UBC, dalla dott.ssa Lara Calderari, storica dell’arte dell’Ufficio Cantonale dei Beni Culturali, e dal consulente Andrea Meregalli».

Parallelamente a quello pittorico, realizzato dalla ditta CGB restauri di Bellinzona, sono stati anche eseguiti numerosi restauri degli arredi, dei serramenti, dei pavimenti, insieme al rifacimento dell’impianto elettrico e acustico. I lavori verranno ultimati in questi giorni con la posa dei nuovi arredi sacri, come «l’altare e l’ambone, scolpiti nel marmo “giallo reale”».

I costi preventivati all’inizio dei lavori sono stati rispettati, come ci conferma Pierangela Scaroni segretaria del Consiglio Parrocchiale di Ludiano: «La spesa dei lavori si aggira intorno al milione, cifra che è stata in parte sussidiata dall’Ufficio dei Beni Culturali del Cantone e dall’Ufficio della Cultura della Confederazione; inoltre hanno partecipato anche il Comune di Serravalle e diverse fondazioni soprattutto della Svizzera interna, oltre alle donazioni private».

Particolarmente soddisfatto dei lavori è don Onorio Fornoni, parroco di Ludiano, che ci esprime tutta la sua gioia: «Ho scelto io la data per la riapertura, si tratta della festa patronale, un bel momento per ritrovarsi nella chiesa restaurata. Sono molto contento che dopo più di due anni venga riaperta al culto: questa chiesa rappresenta un patrimonio religioso e culturale». La chiesa di San Secondo verrà infatti riaperta domenica 15 aprile proprio durante la festa patronale: la cerimonia, alle 10, sarà presieduta dal vescovo Valerio Lazzeri, “figlio d’adozione” della chiesa di Ludiano, che durante la Santa Messa consacrerà l’altare. Ha annunciato la sua presenza anche il consigliere di Stato Claudio Zali.