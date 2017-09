La fondazione Oertli premia Faido

In occasione del suo 50esimo anniversario, la fondazione Oertli per la comprensione fra le regioni linguistiche ha assegnato un Premio del giubileo a progetti culturali di sei località, fra cui Faido. Ad ognuno saranno assegnati 8'000 franchi.

Il comune leventinese ha ricevuto il riconoscimento per il festival "Airolo in Transizione" che si impegna a favore della vita culturale nell'Alta Leventina. Gli altri laureati sono la televisione locale vallesana Canal 9 per il programma "Walliwood", l'associazione "Le Lieu-dit" a Nyon, la piattaforma "InfoQuartier de Mâche" a Bienne, l'associazione "Aux arts etc..." a Rapperswil-Jona e il corso di romancio "A Sent be rumantsch" a Sagliains.

Per il 50esimo anniversario è stato inoltre pubblicato un libro multilingue "E ti, come sprichts du suisse" che riunisce i testi scritti da ragazzi fra i 16 e i 21 anni nell'ambito del concorso "Linguissimo". Il vernissage e la festa del giubileo si svolgeranno il 14 settembre a Berna.

La Fondazione Oertli è stata creata nel 1967 dall'industriale zurighese Walter Oertli allo scopo di favorire i contatti fra le regioni linguistiche della Svizzera. Il premio omonimo viene assegnato dal 1976.

(Ats)