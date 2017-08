"La mia visione del Patriziato"

di Mauro Giacometti

Dice che è capitato per caso, ma è capitato: Sabrina Guidotti, 48 anni, laurea in Sociologia e giornalismo a Friborgo, attualmente direttrice aggiunta della Società impiegati di commercio (SIC), sezione Ticino, nel maggio scorso è diventata presidente del Patriziato di Monte Carasso. Di solida famiglia “doc” e rispettosa delle proprie radici innanzitutto, ma dinamica, intraprendente, e con occhi aperti, spalancati sul mondo, prima o poi si è decisa a spendersi anche… in politica nel senso più autentico del termine ossia di gestione della “Res Publica”. «Essere eletta alla testa del Patriziato è stata un’occasione fortuita, una coincidenza di possibilità. Mi è stata proposta la presidenza a ridosso delle elezioni patriziali. Sono stata e mi considero un’outsider; finora non ho avuto ruoli strettamente politici e l’elezione patriziale mi è sembrata un’occasione per mettermi alla prova con questa esperienza che considero anche di tipo professionale oltre che istituzionale. Le tematiche e gli obiettivi di questo patriziato sono affini a quelli che ho perseguito negli anni con le mie attività sia professionali che di tipo associativo e volontario.

Cosa significa per lei essere di famiglia patrizia oggi, in temi di multiculturalità e multietnia?

Essere patrizia non è un merito né una scelta, io lo interpreto come un’occasione, e come ogni occasione si può ignorare o cogliere. Come poter coniugare radici e tradizioni con la complessità del mondo moderno fatto di multiculturalità, multietnia e a consistenza “liquida” per dirla con Bauman, è sempre stata una mia curiosità. I due aspetti che, di primo acchito possono sembrare contrapposti, se coniugati in maniera responsabile e consapevole, permettono una visione allargata dell’essere che non è quella di un ticinese arroccato, chiuso sulla difesa delle proprie origini e del territorio che lo circonda ma aperto all’altro e al mondo: solo chi sta bene con se stesso può stare bene con l’altro; solo chi ha la tensione verso il diverso da sé può interpretare pienamente se stesso. D’altro canto ho sempre creduto e mi sono attivata per l’apertura dei contatti e delle relazioni: a Monte Carasso, una quindicina d’anni fa su incarico dell’allora Municipio, ho presieduto una delle prime commissioni per l’integrazione della popolazione del Canton Ticino con la quale abbiamo lanciato diversi progetti volti alla coesione sociale nel nostro Comune. Su quest’onda sono stata per anni nella Commissione cantonale e anche federale per l’integrazione degli immigrati.

La sua sembra un’impostazione un po’ ambivalente: salvaguardare ma sviluppare… Un colpo alla tradizione e uno all’innovazione…

Direi, se mi permette, più una visione “junghiana”: l’integrazione tra luce e ombra, una coesione interna ed esterna tra noi stessi e gli individui e la natura con cui ci interrelazioniamo e che è necessaria per condurre una vita coerente. Del resto, cercare l’equilibrio interiore per il proprio benessere e per rapportarsi positivamente agli altri, natura compresa, è quello che ispira la mia vita. E questa concezione si declina facilmente anche per la gestione del patrimonio patriziale che interpreto come patrimonio collettivo da “far fruttare” a beneficio dell’intera comunità. Sviluppare e ripristinare produttivamente un territorio o lavorare per accrescerne le potenzialità di sviluppo turistico, economico e sociale, rendendolo fruibile a più persone, sono attività che coniugano salvaguardia e innovazione.

