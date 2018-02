La monarchia di Re Rabadan

Con un antipasto a mezzogiorno, in occasione del Carnevale del Cuore all’Espocentro, oggi a Bellinzona sono ufficialmente iniziati i bagordi della 15ma edizione del Rabadan. La tradizionale quanto spettacolare consegna simbolica delle chiavi cittadine dal balcone di Palazzo Civico tra il sindaco Mario Branda e Re Rabadan, ha acceso la prima serata d’apertura che è continuata con il corteo della Corte e delle Guggen che, da piazza Nosetto, si è spostato in Piazza Collegiata, viale Stazione, Largo Elvezia per poi arrivare in Piazza del Sole e concludersi con il ballo dei sovrani nel mega-capannone principale allestito dalla Società Rabadan. Quindi discomusic e atmosfere graffianti della scena Pop Rock degli Anni 80. Venerdì invece è in programma il Pranzo degli anziani, sempre all’Espocentro, seguito dal Corteo dei bambini dalle 14.30. Info sul programma: www.rabadan.ch.