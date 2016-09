La scuola elementare è più grande e verde

di Mauro Giacometti

Una scuola del passato trasformata per il presente e proiettata sul futuro. Già dall’inizio di quest’anno scolastico, i 150 allievi delle elementari di Camorino, insieme ai loro genitori e docenti, hanno potuto apprezzare le nuove aule, gli spazi comuni e il giardino esterno dell’edificio scolastico, costruito nel 1978, rinnovato e ampliato e che sarà ufficialmente inaugurato domenica prossima. Oggi il capodicastero Carlo Donadini, il collega d’Esecutivo Luciano Bolis e l’architetto Pietro Boschetti hanno anticipato alla stampa i contenuti dell’ampliamento e della ristrutturazione di un complesso, progettato ed edificato 40 anni fa per una popolazione di Camorino che allora non raggiungeva i 2000 abitanti, mentre oggi s’è raggiunta la soglia dei 3000 residenti, con evidente necessità di nuove aule scolastiche.

Il progetto di ampliamento, affidato all’architetto Boschetti, che insieme al fratello Alfonso realizzò la prima sede scolastica, ha seguito un’iter iniziale un po’ contrastato tra chi avrebbe preferito uno sviluppo orizzontale dello stabile, sfruttando i 10.000 mq di parco che circonda le scuole, piuttosto che verticale. Alla fine la scelta è caduta su un’innalzamento di un piano della scuola con l’innesto di una soppalco in legno lamellare prefabbricato, dove trovano posto altre sette aule (compresa quella di musica), la biblioteca, gli uffici direzionali e del sostegno pedagogico che si aggiungono alle cinque aule esistenti (più l’aula docenti) al piano terra.

Il tutto per 9,7 milioni di franchi, passati poi a 11 per la realizzazione di un portico coperto all’entrata, del campo di basket e di una sistemazione più sicura dei parcheggi esterni. «Crediti tutti approvati all’unanimità dal Consiglio comunale – ha sottolineato Carlo Donadini – a conferma di una decisa volontà dei camorinesi di dotarsi di una scuola moderna, ben inserita nel paesaggio e che naturalmente soddisfi le esigenze di incremento degli allievi». Da qui i lavori di ristrutturazione e l’innalzamento di un piano secondo gli standard Minergie, l’installazione sul tetto di pannelli fotovoltaici, scelta che, insieme ad altre misure di risparmio ed efficienza energetica attuate o in programma, hanno contribuito a far ottenere a Camorino il “label” di Città dell’energia.

Domenica l’inaugurazione ufficiale

Il rinnovato complesso scolastico di Camorino sarà inaugurato domenica 18 settembre. Porte aperte dalle 10, quindi l’aperitivo e dalle 11.30 la parte ufficiale alla presenza del Consigliere di Stato Manuele Bertoli. È prevista anche la cerimonia di consegna del label Città dell’energia. Seguirà buffet freddo o caldo e la proiezione del cortometraggio realizzato dagli allievi dal titolo “La nuova scuola”.