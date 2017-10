La viabilità in centro cambia marcia

di Mauro Giacometti

Dopo bus, treni e mobilità lenta, per Bellinzona è tempo di occuparsi anche di traffico individuale motorizzato (Tim) e in particolare in una zona nevralgica cittadina come quella tra via Zorzi e Piazza Governo. «I servizi cantonali – ci spiega, da noi contattato, Simone Gianini, capodicastero Territorio e mobilità del nuovo Comune di Bellinzona, nonché presidente della Commissione regionale dei trasporti del Bellinzonese – stanno elaborando il progetto per una migliore gestione del sistema viario cittadino che, soprattutto nelle ore di punta, inizia a mostrare segni di saturazione».

E il comparto compreso tra via Zorzi, viale Franscini, via Jauch, via Orico e Piazza Governo, molto delicato per il traffico e il trasporto pubblico, è tra quelli in approfondimento. «L’obiettivo del Cantone, ma anche il nostro, è che si arrivi nel corso del 2018 con il progetto definitivo per poi chiedere i crediti di realizzazione», sottolinea il municipale. La misura forse più attesa, soprattutto da chi ci abita, è la chiusura al traffico di transito di via Orico. «L’ingresso sarà riservato solo ai confinanti – spiega Gianini – con entrata da via Ghiringhelli e uscita su via Zorzi. Per i bus è in approfondimento l’ipotesi di un’uscita preferenziale da vicolo Sottocorte, con immissione diretta, solo verso destra, su via Zorzi. Quindi anche la viabilità in via Franscini e via Jauch sarà modificata: su via Zorzi, che sarà integrata con una nuova corsia e percorsi pedonali sicuri, sarà possibile immettersi in viale Franscini provenendo sia da nord che da sud e anche via Jauch è previsto che sia percorribile in entrata e in uscita tra viale Franscini e via Dogana/Piazza Governo».