Lavori alla passerella Claro-Gnosca

La passerella ciclo-pedonale sul fiume Ticino fra Claro/Arbedo-Castione e Gnosca sarà chiusa al transito dal 14 fino a fine maggio, per interventi di manutenzione generale.

Realizzata oltre un ventennio fa, su progetto dello studio d’ingegneria G. Masotti (Bellinzona), svolge un importante funzione nei collegamenti per il traffico lento sia per motivi di casa-lavoro che per lo svago. Va ricordato che la sua realizzazione è stata possibile grazie all’allora Consorzio Depurazione Acque della Riviera, con il coinvolgimento dei Comuni circostanti di Claro, Arbedo-Castione, Gnosca, Gorduno ed il Cantone. A livello regionale, si tratta sicuramente di un valido esempio di collaborazione fra Enti.

Opera prima in Svizzera, per il genere di struttura strallata a livello di passerelle ciclo-pedonali di queste dimensioni, è sempre molto frequentata e apprezzata sia per la sua funzione che per l’espressione architettonica e strutturale.

(Red)