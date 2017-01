L’infopoint più alto d’Europa

di Mauro Giacometti

Maloja avrà un centro informativo e multiservizi a quota 1800 metri, probabilmente l’infopoint più alto d’Europa. Poco prima di Natale, l’assemblea comunale di Bregaglia ha dato il via libera all’acquisto, per 770.000 franchi, del pregevole stabile sulla via Cantonale della frazione alpina, costruito negli anni ’60 su progetto dell’architetto Bruno Giacometti, fratello degli artisti Alberto e Diego. Nel 2014 la Posta Svizzera aveva informato il Comune di Bregaglia che l’Ufficio postale di Maloja avrebbe subito una riorganizzazione. Quindi, dopo diversi incontri e trattative il Comune ha proposto all’ex regia federale l’acquisto dell’immobile. «Lo scopo è di creare e gestire un centro di servizi nel quale saranno integrati l’ufficio informazioni turistiche, l’agenzia postale, un servizio di cancelleria comunale e la vendita di biglietti dell’autopostale e di Engadin Bus. Dopo alcuni adattamenti e lavori di manutenzione e la pubblicazione del bando di concorso per il posto di lavoro nella biglietteria, l’avvio della nuova struttura è prevista per il prossimo mese di maggio», ci spiega la sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti.

Un segnale concreto

Siamo a quota 1.800 metri: il futuro centro multiservizi di Maloja è in alta quota, ma anche molto isolato. «Il nostro sforzo finanziario per l’acquisto dello stabile ha un duplice obiettivo: dare un segnale concreto sul fatto che non abbandoniamo le zone e le frazioni periferiche e mantenere attivo un servizio di informazioni turistiche affiancandolo all’agenzia postale». La primavera scorsa, l’assemblea comunale aveva già deciso, su proposta del Municipio e di Bregaglia Engadin Turismo (BET), che l’ufficio di informazioni turistiche di Maloja non sarebbe più stato gestito da Engadin St. Moritz, ma da BET. «C’era anche da far fonte alla chiusura dell’Ufficio postale e la trasformazione del servizio recapiti e invii con un’agenzia postale, ma nessuno s’è fatto avanti – spiega Giacometti -. Nel frattempo la società di trasporti Engadin Bus ha chiuso il suo chiosco di vendita dei biglietti a Maloja e, infine, nello stesso stabile abbiamo uno sportello di cancelleria comunale aperto un pomeriggio la settimana. Non abbiamo fatto altro che mettere insieme tutte queste esigenze per creare appunto il centro di servizi», spiega ancora la sindaca.