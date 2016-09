Lodrino, il sindaco si fa da parte

Carmelo Mazza, a capo dell’esecutivo cittadino da 24 anni, ha deciso di rinunciare alla propria carica in vista della nascita del nuovo Comune di Riviera.

Dopo 24 anni da sindaco a Lodrino, Carmelo Mazza ha deciso di farsi da parte. Lo ha comunicato lo stesso politico popolare-democratico tramite missiva, confermando di non volersi ripresentare in occasione delle elezioni previste per la costituzione del nuovo Comune di riviera, previste il 2 aprile del 2017.

“Si tratta di una decisione maturata dopo un’attenta e approfondita valutazione, soprattutto di fronte alla nascita di un nuovo Comune di cui sono stato convinto promotore per il quale si aprono prospettive molto stimolanti e importanti. Ritengo però che il mio ruolo debba concludersi proprio in funzione dell’importanza di questo straordinario evento per garantire al futuro nuovo Comune un assetto organizzativo politico composto da persone che possono dare una continuità di tempo maggiore di quella che posso assicurare io”.

Mazza ripercorre inoltre il quasi quarto di secolo a capo dell’esecutivo del Comune sopracenerino. “Durante questa lunga attività di sindaco per ben 24 anni ho sempre agito con impegno e dedizione per il bene del mio Comune. Ho cercato di dare le giuste priorità alle numerose problematiche che si sono proposte all’attenzione delle istituzioni comunali riservando particolare attenzione alle problematiche e alle esigenze della comunità conscio della realtà dei propri limiti. Con la medesima attenzione ho operato nei diversi Enti regionali e cantonali cui ho fatto parte”.

Carmelo Mazza era diventato municipale di Lodrino nel febbraio del 1991 fra le fila del PPD, venendo poi eletto sindaco il 5 aprile del 1992.

(Red)