Lostallo: non ce l'ha fatta la bimba di 9 mesi

La bambina di nove mesi, vittima dell'incidente, insieme a altri 8 occupanti, di ieri pomeriggio a Lostallo, è morta ieri sera all'ospedale di Lugano. A dirlo è la Polizia cantonale grigionese.

Gli altri quattro bambini e i tre adulti sono stati portati all'ospedale di Bellinzona con cinque ambulanze.

Ieri pomeriggio, verso le 16, sull'autostrada A13 in territorio di Lostallo, un minibus, targato San Gallo e che circolava in direzione di San Bernardino, ha iniziato a sbandare per motivi da stabilire, uscendo di strada e rovesciandosi più volte nel prato adiacente.

Tutti i passeggeri, cinque bambini di età compresa tra nove mesi e sei anni e tre adulti, sono rimasti feriti.

Le condizioni della bimba erano parse serie immediatamente.

Il pubblico ministero e la polizia cantonale dei Grigioni hanno aperto un'inchiesta per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

