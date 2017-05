Luce verde alla nuova sede dell’IRB

Il Municipio di Bellinzona ha approvato la domanda di costruzione dell'edificio che sorgerà all'ex campo militare. I lavori al via in autunno. Costi previsti: 45 milioni di franchi.

Il Municipio di Bellinzona ha approvato la domanda di costruzione e concesso quindi la relativa licenza edilizia per la realizzazione della nuova sede dell’Istituto di ricerca in biomedicina (IRB) all’ex campo militare tra via Chiesa e via del Bramantino.

La domanda di costruzione, coordinata con la procedura federale di approvazione dell’impianto fotovoltaico previsto sul tetto dell’edificio, era stata presentata lo scorso 9 dicembre 2016 ed ha ottenuto il preavviso favorevole da parte dei competenti servizi federali, cantonali e comunali.

Il progetto (denominato “Nel Parco”) è stato sviluppato dal team Aurelio Galfetti, vincitore del concorso internazionale di architettura indetto nell’aprile 2014 dall’IRB, che a fine 2015 ha fatto proprie le conclusioni dell’apposita giuria di selezione. L'edificio, in cui troveranno posto sotto un unico tetto l'Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB), l'Istituto di Ricerca Oncologica (IOR) e i laboratori di ricerca del Neurocentro della Svizzera Italiana (NSI), si strutturerà su tre piani fuori terra e un piano interrato. Il piano interrato ospiterà lo stabulario, i magazzini, gli archivi, la logistica e un’autorimessa. Al piano terreno si troveranno l’amministrazione, una caffetteria, sale per seminari e locali di supporto, mentre nei piani superiori ci saranno i laboratori per 30 unità di ricerca, uffici dei group leader, sale riunioni e centrali tecniche.

L’investimento previsto per la costruzione è di ca. 45 milioni di franchi, per una volumetria di ca. 45'000 metri cubi, che si svilupperà su una superficie di 6'000 metri quadrati sul terreno che la Città ha concesso in diritto di superficie.

I lavori di costruzione inizieranno nel corso del prossimo autunno 2017 e saranno coordinati con quelli a carico del Comune per l’abbattimento dello stabile dismesso all’entrata di via Chiesa e lo spostamento del collettore principale attraversante il terreno su cui sorgerà lo stabile. La consegna dell’opera è prevista per la fine del 2020 e la sua messa in esercizio, con lo spostamento dei laboratori dall’attuale sede di via Vela, all’inizio del 2021.

La nuova sede dell’IRB con IOR e NSI, tassello a Bellinzona della Facoltà di scienze biomediche dell’Università della Svizzera italiana, occuperà ca. 220 collaboratori e costituisce per il nuovo Comune una delle più importanti opere strategiche di sviluppo, attorno a cui realizzare un vero e proprio campus della ricerca, della formazione e dello svago, rispettivamente istituire un polo biomedico che funga d’attrattore per imprese nuove (start up) o già attive in quel campo.

(Red)