L'UCT esce dall'ente Parco di Magadino

Il motivo? "La figura dell’Unione Contadini Ticinesi quale partner attivo e costruttivo all’interno dell’Ente non è mai stata presa seriamente in considerazione".

L’Unione Contadini Ticinesi (UCT), che rappresenta circa 850 aziende agricole ripartite in tutto il Canton Ticino e 33 enti affiliati legati al settore primario ticinese, ha deciso di uscire temporaneamente dall'Ente del Parco del Piano di Magadino, proprio mentre il progetto si appresta a partire.

All'origine della decisione tutta una serie di "incomprensioni". In questo contesto, si fa sapere, "è significativa l’esclusione, malgrado la nostra richiesta ufficiale, di un nostro rappresentante in seno al Comitato del Consiglio di fondazione dell’Ente Parco, sebbene avessimo dato delle motivazioni più che convincenti".

Incomprensibile, si annota ancora, "e lo ribadiamo da molto tempo, è stata anche la decisione meramente politica di lasciare fuori dall’Ente Parco la Sezione agricoltura".

Inoltre, "il fatto che non ci sia nessun rappresentante del Dipartimento Finanze ed Economia, a cui compete la messa in campo della politica agricola e in generale della politica economica cantonale, incluso il turismo, è semplicemente inspiegabile".

Prendendo purtroppo atto, si evidenzia, che la figura dell’UCT quale partner attivo e costruttivo all’interno dell’Ente non è mai stata presa seriamente in considerazione, all’unanimità la direttiva dell’UCT ha deciso di uscire temporaneamente dall’Ente Parco confidando nella politica e in tempi migliori.

