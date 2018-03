Lupo, la “tolleranza” sta superando il limite

di Mauro Giacometti

Si avvicinano tempi grami per il lupo, specie ultraprotetta che però negli ultimi anni in tutta Europa, Svizzera compresa, ha superato la soglia della “tolleranza umana”, soprattutto in chi possiede un allevamento ovino o caprino e se lo vede distruggere in un baleno da un attacco predatorio del mammifero selvatico. Attacchi che arrivano anche in pieno giorno, a conferma che il lupo, oramai, non ha più paura dell’uomo. Lo hanno sottolineato il presidente dell’Associazione per un Territorio senza Grandi Predatori (ATsenza GP), Armando Donati, e il co-presidente svizzero del sodalizio, Germano Mattei, alla cinquantina di partecipanti all’assemblea annuale di venerdì scorso a Gorduno. L’aria attorno al lupo sta cambiando, si diceva. Una Risoluzione del Parlamento europeo dello scorso 15 novembre da una parte esorta a «valutare accuratamente il ruolo dei grandi predatori e l'eventuale introduzione di misure di adattamento, in modo da salvaguardare la biodiversità, il paesaggio agricolo e l'allevamento del bestiame nelle regioni di montagna, praticato da secoli» e dall’altra invita la stessa Commissione «a promuovere e proporre mezzi per il finanziamento e lo sviluppo di piani di gestione transfrontalieri per le specie di grandi carnivori e chiede inoltre un esame approfondito del ruolo dei grandi carnivori e l'eventuale introduzione di misure di aggiustamento per garantire la conservazione della biodiversità, del paesaggio agricolo e della pratica secolare di far pascolare il bestiame nelle regioni di montagna». Come e in che misura sarà la Commissione europea e i singoli Paesi a stabilirlo, ha sottolineato Mattei, ma intanto sono state gettate le basi istituzionali per tutelare gli allevatori. E in alcuni Paesi come Francia, Germania o Italia ci si sta già muovendo con la decisione di procedere ad abbattimenti “mirati” del lupo.

Anche in Svizzera l’approccio verso il canide predatore sta cambiando, proprio sulla spinta delle associazioni mantello, come l’ATsenza GP. Una mozione del consigliere nazionale vallesano Jean Fournier che, riferendosi all’articolo 22 della Convenzione di Berna (1979), chiedeva che il grado di protezione del lupo fosse abbassato, è stata accettata dalle Camere federali. Così il Consiglio federale ha dato mandato al DATEC di depositare a Bruxelles, entro la fine di luglio 2018, la richiesta di revisione della Convenzione che prevede l’abbassamento del grado di tutela del lupo da «specie assolutamente protetta» a «specie protetta».

In Ticino, in attesa che il Gran Consiglio si esprima sull’iniziativa vallesana denominata «Lupo. La festa è finita!», proprio quest’anno sarà varato un programma di monitoraggio a tappeto degli allevamenti e del loro livello di protezione contro eventuali attacchi dei predatori. Già uno studio dello scorso anno dell’Unione contadini (Agridea), su mandato della stessa ATsenza GP, aveva evidenziato come il 70% della ventina di allevamenti monitorati non era proteggibile. «Le specificità d’allevamento ticinese, in particolare i sistemi di custodia che non prevedono il contatto quotidiano durante periodi spesso lunghi, rendono le misure di protezione delle greggi impossibili da applicare sistematicamente e globalmente su tutto il territorio», evidenziava lo studio Agridea. Ora, come ha illustrato il presidente Donati, ci sarà un incaricato della Sezione agricoltura del Dipartimento del territorio che farà un'analisi della proteggibilità di ogni azienda ticinese.