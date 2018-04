Meno auto in città, che "Bellidea"

Dopo un anno di lavoro, Bellinzona lancia l’app per la mobilità sostenibile co-progettata assieme ai cittadini. Si chiama Bellidea ed è stata presentata ufficialmente oggi in conferenza stampa dal municipale a capo del Dicastero Territorio e mobilità della Città di Bellinzona, Simone Gianini, dal direttore generale della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), Franco Gervasoni, dal membro di Comitato di Pro Velo Ticino, Claudio Sabbadini, e dalla ricercatrice dell’Istituto sostenibilità applicata all'ambiente costruito (ISAAC) della SUPSI, Francesca Cellina.

Il progetto è partito dalla domanda: “Come stimolare la popolazione ad usare meno l’automobile e favorire il trasporto pubblico, la bicicletta e gli spostamenti a piedi?” Dopo aver introdotto nuove Zone 30, migliorato l’offerta del trasporto pubblico e iniziato importanti investimenti sulla rete ciclopedonale, la Città di Bellinzona sperimenta un approccio innovativo che combina tecnologie smart e nuovi modi di coinvolgere la cittadinanza: chiunque viva, studi o lavori a Bellinzona è invitato ad usare l’App Bellidea, progettata nell’arco di un anno con il coinvolgimento di cittadini.

Su cosa si basa Bellidea?

Il principio di Bellidea è semplice: una volta installata essa permette agli utenti di monitorare in modo automatico gli spostamenti svolti sul territorio comunale. Ogni settimana l’App verifica il totale degli spostamenti effettuati da ciascun utente, produce grafici con cui rende l’utente consapevole dei propri consumi energetici, delle emissioni prodotte e dell’andamento complessivo della propria mobilità e attribuisce punti in base al tempo di viaggio compiuto con mezzi di trasporto sostenibili, cioè a piedi, in bicicletta, in treno o in autobus. Maggiore è il tempo di viaggio “sostenibile”, maggiore è la quantità di punti che si possono ottenere. Accumulando una quantità sufficiente di punti, gli utenti Bellidea possono accedere a premi concreti offerti dalla Città e da alcuni sponsor locali, quali ad esempio: ingressi alla piscina o allo stadio del ghiaccio, biglietti per esposizioni nei musei locali, percorsi in teleferica, buoni per il trasporto pubblico o persino… miele a chilometro zero. Per ottenere più punti la App propone sfide verso sé stessi: ad esempio, per una settimana provare a non spostarsi in auto nell’ora di punta, oppure rinunciare all’auto quando si esce la sera, oppure usare la mobilità dolce (a piedi o in bicicletta) nei percorsi brevi o il treno per i viaggi lunghi più di cento chilometri.

Attraverso la visualizzazione di classifiche gli utenti potranno poi confrontarsi anche socialmente e misurarsi tra loro virtuosamente, diventando uno strumento divertente. In alcune occasioni speciali durante l’anno gli utenti di Bellidea saranno tutti invitati a partecipare a “sfide collettive” denominate “tuttinsieme”. Se la sfida tuttinsieme sarà vinta, la Città offrirà premi tangibili o promuoverà azioni verso associazioni, enti o istituzioni locali sempre sul tema della mobilità sostenibile.

(Red)