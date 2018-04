Minibus sbanda e si rovescia più volte

Un grave incidente della circolazione è avvenuto oggi pomeriggio, verso le 16, sull'autostrada A13 in territorio di Lostallo. Le informazioni sono ancora frammentarie, ma sembrerebbe che un minibus, targato San Gallo e che circolava in direzione di San Bernardino, abbia iniziato a sbandare per motivi da stabilire, uscendo di strada e rovesciandosi più volte nel prato adiacente.

Sul mezzo c'erano 8 persone, tra cui 5 bambini: uno di essi, di 9 mesi, avrebbe riportato ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti i pompieri della Bassa Mesolcina, i soccorritori del SAM (GR), della Croce Verde di Bellinzona e del SALVA oltre ad un elicottero della REGA.

