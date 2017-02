Muore schiacciato da un masso

Per l'operaio non c'è stato nulla da fare.

Un uomo è morto stamattina, attorno alle 9.15, schiacciato da un blocco di granito su cui stava operando presso le Cave Giannini a Lodrino.

Si tratta di un operaio 50enne di nazionalità svizzera domiciliato nel Bellinzonese. L'uomo stava lavorando a un blocco di granito del peso indicativo di 50 tonnellate quando è rimasto schiacciato dallo stesso. L'uomo è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della REGA che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'operaio. Sul posto anche il Care Team per il sostegno psicologico ai colleghi che erano presenti al momento del evento. La Polizia Cantonale ha effettuato i rilievi atti a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L'inchiesta di polizia dovrà accertare le cause dello spostamento del masso durante il taglio.

(Red)