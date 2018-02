"Necessario unire gli sforzi"

di Martina Salvini

Una via storica che si svuota di negozi e commercianti che perdono clienti e speranza. Dopo la denuncia di Cristina, che intorno a sé in via Borghetto conta nove negozi sfitti in cento metri, e l’appello lanciato dalla Società dei commercianti di Giubiasco, abbiamo contattato il Municipio della nuova Bellinzona. «Fino ad oggi non avevamo avuto sentore della difficoltà lamentata dai commercianti di Giubiasco. Del resto siamo ben consci che si tratta di un problema generale del commercio al dettaglio, e collegato a una serie di fattori strutturali e congiunturali, connessi al turismo degli acquisti e al commercio online», commenta il sindaco della Città, Mario Branda. «Spiace constatare l’esistenza di questa situazione. Da parte nostra cercheremo di fare tutto il possibile perché una via storica come quella del Borghetto resti attiva e per permettere che questo commercio continui a esistere», aggiunge Mauro Minotti, a capo del Dicastero economia.

Ma qualcosa bolle in pentola per cercare di invertire la rotta negativa. «Prossimamente sarà fissato un incontro tra il capo Dicastero Minotti e i negozianti per discutere la situazione. Inoltre il Municipio, insieme a un gruppo di esperti, sta studiando un progetto volto alla rivitalizzazione dell’attività commerciale su tutto il territorio di Bellinzona, che riguarderà dunque anche Giubiasco», spiega Branda. In particolare, «si tratta da un lato di capire come promuovere il territorio in termini di immagine ed eventi, ma anche elaborare strategie per valorizzarlo, su quali settori puntare e secondo quali modalità. A breve dovremmo disporre dei risultati di questo approfondimento, e passare alla concretizzazione».

Tra le altre ipotesi, come già spiegava Paolo Maretti, ci sarebbe l’ipotesi di unire le diverse società di commercianti in un’unica realtà. Un’ipotesi caldeggiata dallo stesso sindaco, secondo cui «sarebbe un’opportunità interessante potersi confrontare con un interlocutore che abbia una visione di insieme. Aiuterebbe senz’altro a coordinare il lavoro e le strategie di intervento».

Ma cosa ne pensano a Bellinzona? «L’intenzione c’è, anche perché sarebbe la diretta conseguenza del processo aggregativo avvenuto, ma finora se n’è parlato solo tra presidenti. Si devono incontrare i due comitati e l’idea deve essere sottoposta alle due assemblee, che daranno un proprio responso. La mia speranza è che si possano terminare i lavori entro l’anno», afferma Ottaviano Torriani, presidente della Società dei commercianti di Bellinzona.

«A mio avviso si tratta dell’unica cosa ragionevole da fare: mettere insieme le associazioni potrebbe far sì che gli sforzi profusi possano essere allargati su tutto il territorio. L’unione farebbe la forza», prosegue Torriani, che analizzando la situazione difficile del commercio al dettaglio, rileva: «La gente ha cambiato abitudini e modalità di fare gli acquisti, sarebbe quindi necessario sensibilizzare la popolazione. Il punto è che si tratta di una sfida ardua: le persone confrontano sempre più il prezzo e la sfida per i commerci cittadini i può dire persa in partenza». A giocare un ruolo centrale, secondo Torriani, sono «l’enorme comodità che uno shopping online consente direttamente dal divano di casa 24 ore al giorno; la possibilità per uno stesso articolo di avere a disposizione categorie di prezzo diverse; e la consegna a casa. Elementi che pesano come un macigno sull’acquisto in loco».

Difficile, dice, individuare colpe o responsabilità. Sono i ritmi di vita che sono cambiati, e con essi anche le abitudini dei clienti. Eppure, rileva, «il primo imput a favore dei commercianti dovrebbe partire dalle famiglie, ossia da chi ha figli, ragazzi che prima o poi saranno confrontati con la ricerca di lavoro».