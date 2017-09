"Nessuna decisione è ancora stata presa"

Così le FFS in merito alla notizia che le Officine lasceranno presto Bellinzona: "Stiamo ancora lavorando con il Cantone e Bellinzona per trovare una soluzione condivisa".

"Il contributo del direttore Immobili FFS Jürg Stöckli, apparso lunedì su Intranet FFS e sulla rivista online In Viaggio, ha portato ad alcune imprecisioni o fuorvianti speculazioni": così le Ferrovie federali svizzeri in merito alla notizia che le Officine lasceranno presto Bellinzona. L'ex regia federale ha dunque deciso di prendere posizione e lo fa precisando alcuni aspetti.

Innanzitutto, le FFS spiegano che sta ancora lavorando intensamente insieme al Canton Ticino e alla Città al fine di trovare una soluzione condivisa da tutti per quanto riguarda il futuro delle Officine. "Lo scenario che prevede che le stesse vengano spostate in altra sede (quest’ultima peraltro ancora da definire) rappresenta senz’altro una possibilità, ma nulla, in tal senso, è ancora stato deciso o definito", si legge nel comunicato. Questo, secondo le Ferrovie, è chiaramente scritto nell’articolo di Jürg Stöckli, che fa riferimento a "variante" e "discutendo".

Problema di traduzione

"Riconosciamo che nella traduzione dell'articolo dal tedesco all'italiano sia andato perso l'utilizzo del condizionale, fatto che può aver portato a una certa confusione, ma affermare che sia stato deciso che le attuali Officine saranno dislocate in altra sede non corrisponde al vero", sottolineano le FFS, aggiungendo che "nel corso dei prossimi mesi una decisione in tal senso sarà presa e di conseguenza comunicata ai media".

Nessuna riduzione di impieghi

La tematica riguardante i posti di lavoro è naturalmente molto sentita, come ha ricordato anche l'ex regia federale. In questo senso, Jürg Stöckli, nel suo scritto, afferma chiaramente che non si prevede alcuna riduzione di impieghi. "Desideriamo sottolineare questo punto, in quanto ad oggi non è stato contemplato alcun piano di ridimensionamento del personale", mettono in evidenza le FFS.

Le Ferrovie concludono affermando che si impegnano "in un dialogo continuo e costruttivo con gli attori coinvolti al fine di assicurare un futuro concreto alle Officine".

(Red)