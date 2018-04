Neve sull'A13 sul San Bernardino

La primavera non è ancora arrivata. È questo quello che si ricava, guardando ad esempio la nevicata che stamattina si è abbattuta su San Bernardino e sull'autostrada A13 che da Bellinzona porta nei Grigioni.

La neve ha coperto tutto: boschi, prati, strade e case, causando qualche disagio ai viaggiatori in transito sull'asse autostradale.

Neve anche nelle vallate ticinesi

Non solo i Grigioni hanno dovuto fare i conti con un brusco ritorno all'inverno: la neve è infatti tornata anche in buona parte delle vallate del Ticino, come ad esempio in Alta Leventina o in Valle Verzasca.

Quinto (foto Keystone / Ti-Press / Samuel Golay)

Sonogno (foto Facebook)

