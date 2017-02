Nez Rouge pronto per il Rabadan

I volontari saranno operativi giovedì, venerdì, sabato e martedì per riaccompagnare a casa chi non se la sente di guidare. Si cercano nuovi volontari per l'occasione.

Mancano ormai solo 2 giorni all’apertura del Carnevale Rabadan. Il Comitato e tutti i volontari di Nez Rouge si stanno quindi preparando, sia mentalmente che fisicamente, alle quattro serate in cui presteranno servizio. L'Associazione si dice soddisfatta poiché sempre più utenti richiedono l'intervento dei volontari: "Questo vuol dire che iniziano a conoscere l’utilità del nostro operato".

I volontari saranno operativi giovedì, venerdì, sabato e martedì dall'1 alle 6 del mattino con partenza da Bellinzona. Giovedì, venerdì e sabato Nez Rouge sarà presente anche con alcuni equipaggi dalla stazione di Lugano per consentire agli utenti che lasciano l’auto in zona, per recarsi a Bellinzona in treno, di avere un riaccompagnamento a casa sicuro.

Venerdi i volontari saranno operativi anche al Canrevale di Locarno dalle ore 24 alle ore 6.

Dunque, per chi non se la sentisse di guidare al termine della serata, può comporre lo 0800 802 208 e aspettare l'arrivo dei volontari.

Nez Rouge lanciare anche un appello a chi volesse aggiungersi ai già tanti volontari, per aiutare nel trasporto a casa di tutte le persone che chiederanno un passaggio. Gli interessati possono chiamare lo 079 740 00 41 oppure mandare una mail a info[at]nezrougeticino[dot]ch.

(Red)