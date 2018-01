Nodo intermodale, aggiudicati i lavori

di Mauro Giacometti

Il 2018 inizia con il botto per la mobilità del Bellinzonese. Il Cantone ha infatti deliberato gli appalti per i lotti principali dei lavori del Nodo intermodale alla Stazione FFS di Bellinzona, comunicando ai confinanti, tramite volantini, modalità e tempi di cantiere. Gli interventi strutturali e di viabilità, per complessivi 25 milioni di spesa (9 versati dalla Confederazione, 10 dal Cantone e 5 dai Comuni del comprensorio) prevedono sostanzialmente la realizzazione del nuovo terminal bus in vicolo Nadi (accanto alla Bavarese), che sarà allargato per far posto a due corsie di bus e ai 14 stalli previsti con accesso allo scalo ferroviario; nel progetto, avallato circa sei mesi fa dal Cantone, è inoltre previsto un rinnovato arredo urbano dell’area antistante la stazione con la formazione di una piazza, una scalinata di granito ticinese e una zona d’incontro (20 km/h); si aggiungerà un Park + Ride a nord della stazione per complessive 150 auto, 50 moto, 240 bici, 5 postazioni taxi e 5 “kiss & ride” per soste brevi.

L'articolo integrale sul Giornale del Popolo di oggi