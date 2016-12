Nulla da fare per INOTAF

Nulla da fare per INOTAF. Il progetto di un Centro Polifunzionale a Bellinzona, promosso dalla Fondazione OTAF e dalla Fondazione STCA –Ingrado è stato ritirato. Entrambe le fondazioni hanno comunicato giovedì l’intenzione di riprendere ed ampliare i contenuti della progettazione in questione ma su sedimi separati.

Il diritto di superficie (per il sito dell’attuale sede di Ingrado, presso la ex Casa soldato in via Murate) era stato concesso dal Consiglio comunale della turrita nell’ottobre del 2013.

Il centro polifunzionale avrebbe dovuto ospitare una scuola speciale e il centro giovanile della città di Bellinzona. Tuttavia la rivalutazione dei bisogni dell’utenza unita al riesame delle condizioni di utilizzo delle superfici interessate dal progetto hanno spinto i suoi promotori a rinunciarvi.

Il Municipio ha preso atto della decisione di OTAF e Ingrado, esprimendo “rammarico”.

