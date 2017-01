Nuova Bellinzona, elezioni lanciate

Lista PLR per il Municipio già pronta, anche i candidati degli altri partiti sono in dirittura d'arrivo. Il termine di presentazione dei 7 municipali e 60 consiglieri comunali è il prossimo 23 gennaio.

di Mauro Giacometti

La volata per la Nuova Bellinzona è lanciata. L’anno appena iniziato sarà caratterizzato dalle elezioni comunali della Città aggregata il prossimo 2 aprile. E i tempi stringono: le liste per i candidati ai sette posti in Municipio e ai 60 scranni in Consiglio comunale per la Città dei 13 quartieri si dovranno presentare entro le 18 di lunedì 23 gennaio e confermare entro la stessa ora del 30 gennaio, quando verranno ufficializzate e quindi sorteggiate per l’assegnazione del numero d’ordine. Tra i partiti fervono dunque i lavori per affinare le liste. Il PLR s’è già portato avanti presentando i suoi “magnifici sette” per il Municipio, suddivisi nei quattro circondari: Andrea Bersani, sindaco di Giubiasco, Graziano Crugnola, vicesindaco di Sementina e Gran Consigliere, Silvia Gada, già sindaco di S. Antonio, Simone Gianini, municipale di Bellinzona con i colleghi d’Esecutivo Christian Paglia e Felice Zanetti, quindi Fabio Pasinetti, sindaco di Preonzo.

Per quanto riguarda il Partito Socialista, che correrà insieme ai Verdi e al Partito Comunista, gli unici nomi sicuramente in lizza sono il sindaco di Bellinzona Mario Branda e il collega d’Esecutivo Roberto Malacrida. Non sarà della partita invece Mauro Tettamanti. Per il resto, con un nome forte da mettere in corsa come quello del gran consigliere Henrik Bang, resta da valutare l’apporto dei Verdi che potrebbe risultare decisivo per conquistare almeno due seggi nel nuovo Esecutivo (tre sarebbe un successo clamoroso). Il più gettonato ad entrare nella lista rossoverde sembra essere Ronnie David, già consigliere comunale.

Anche il PPD sta scegliendo i suoi candidati con l’obiettivo dichiarato dalla nuova presidenza distrettuale di tornare a conquistare due seggi in Municipio. Accanto all’uscente municipale di Bellinzona, Giorgio Soldini e al collega dell’Esecutivo di Giubiasco, Ivan Ambrosini, per centrare l’obiettivo del raddoppio metterà in campo un pezzo da novanta come l’ex direttore della Divisione giustizia, Giorglio Battaglioni. Anche la capogruppo cittadina Alice Croce Mattei sarà probabilmente della partita. Hanno dato la loro disponibilità due sindaci PPD, Ivan Guidotti di Monte Carasso e Moreno Pedrazzi di Gnosca. Ancora da Giubiasco dovrebbe arrivare la candidatura del consigliere comunale Claudio Cattori.

Piuttosto agguerrita la lista Lega/UDC/Indipendenti che punta almeno alla conquista di un municipale, se non addirittura due. In casa leghista farà certamente campagna elettorale per il Municipio il patrizio di Carasso, deputato e Consigliere comunale Mauro Minotti, affiancato dalla collega di Legislativo e granconsigliera Lelia Guscio. L’UDC è pronta a schierare il presidente sezionale Orlando Del Don che sarà affiancato dall’ex municipale Marco Ottini, transfuga dal PLR, nonché dall’outsider di prestigio, l’avvocato Tuto Rossi. E a proposito di outsider, c’è chi sta lavorando dietro le quinte per cercare alleanze e magari tentare il colpaccio di un’elezione a sorpresa. Stiamo parlando dell’ex sindaco Brenno Martignoni che per la Nuova Bellinzona vuol rivitalizzare la lista civica del Noce e piazzare qualcuno dei suoi “adepti” tra i banchi del Consiglio comunale.