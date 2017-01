Nuova Bellinzona, le liste PPD

Il PPD vuol tornare grande nella futura Bellinzona aggregata. Ai livelli del 2008 quando con poco meno del 14% delle schede conquistò due seggi nel Municipio cittadino. Poi, nel 2012, il mezzo crollo, con l’avanzata della Sinistra e la perdita di un municipale. Un passaggio a vuoto dal quale i popolaridemocratici nelle elezioni del 2 aprile vogliono riprendersi e riscattarsi, come ha più volte sottolineato durante l’assemblea di ieri sera, il presidente cantonale designato, Fiorenzo Dadò: «Per la Nuova Bellinzona abbiamo preparato due liste d’attacco, per continuare ad essere protagonisti della scena politica locale in quella che diventerà la seconda Città del Cantone. Una rosa di candidati forti e competenti per non essere più messi all’angolo», ha detto Dadò, scatenando il convinto applauso della sala gremita del Centro Spazio Aperto dove l’assemblea del PPD ha ufficializzato e plebiscitato i sette candidati per il Municipio e i 60 nomi per il Consiglio comunale.

Per l’Esecutivo dunque sono in corsa il municipale di Giubiasco Ivan Ambrosini, l’ex capo della divisione giustizia, il gordunese Giorgio Battaglioni, il consigliere comunale di Giubiasco Claudio Cattori, la capogruppo consiliare a Bellinzona Alice Croce-Mattei, il collega di Legislativo Michele Genini, il sindaco di Monte Carasso Ivan Guidotti e il municipale cittadino Giorgio Soldini.

«Presentiamo al giudizio degli elettori della Nuova Bellinzona un mix equilibrato di candidati con esperienza nella politica, nell’amministrazione comunale e soprattutto ben radicati nel proprio territorio di riferimento», ha sottolineato la presidente sezionale Simonetta Biaggio-Simona. Tra i candidati al Consiglio comunale, oltre ai membri degli attuali 13 legislativi, vi sono una dozzina di new entry. L’età media dei candidati è di 44 anni e 10 su 60 candidati sono donne.

(MAG)