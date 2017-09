Nuovi volontari per la Tre Valli Soccorso

Si è svolta lo scorso 26 agosto la cerimonia di consegna dei certificati ai nuovi Soccorritori Volontari di Tre Valli Soccorso che dopo un percorso formativo di circa 6 mesi, hanno conseguito il brevetto e faranno quindi parte a tutti gli effetti delle équipes di intervento per i soccorsi preospedalieri collaborando con il personale professionista e specialista dell’ente. Sette partecipanti su un totale iniziale di nove hanno raggiunto il traguardo finale del brevetto; di seguito i nominativi: Chiosa Carmen, Imperatori Vania, Longhi Siro, Pedicini Alessandro, Pedrini Brenno, Tonelli Valeria e Tresoldi Giorgio.

Ai nuovi volontari vanno i complimenti e i ringraziamenti da parte di tutta Tre Valli Soccorso per aver dimostrato grande impegno e dedizione durante tutto il periodo di formazione! Ringraziamenti che vanno anche alla responsabile del corso Soccorritrice Diplomata Mavì Vizzardi e a tutti coloro che hanno contribuito all’ottimale svolgimento dello stesso.

Nuovo corso 2018

Serata informativa Nuovo corso Soccorritori Volontari 2018 A seguito delle numerose richieste e interessamenti al ruolo di Soccorritore Volontario, Tre Valli Soccorso apre una nuova campagna di reclutamento.

La prima fase prevede una serata informativa senza impegno per i partecipanti che si terrà il martedì 26 settembre 2017 alle ore 20:00 presso la sede di Tre Valli Soccorso in Via Mongheria 4 a Biasca. Durante la serata saranno date le informazioni sulle attività, le competenze e i requisiti necessari per poter partecipare al corso per volontari e il nostro personale potrà rispondere a tutte le domande riguardanti il nuovo corso. Per motivi organizzativi, tutti gli interessati sono pregati di annunciare la loro partecipazione alla serata entro il 19.09.2017 all’indirizzo mail: info[at]trevallisoccorso[dot]ch o tramite il formulario presente sul nostro sito internet http://www.trevallisoccorso.ch/contatti/diventa-soccorritore/ menzionando la partecipazione alla serata.