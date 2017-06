Nuovo sportello a Bellinzona

La volontà comune di portare avanti progetti inclusivi nell’ambito della formazione ha permesso a inclusione andicap ticino e alle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) di trovare un accordo soddisfacente per la messa in esercizio dello sportello di consulenza e vendita, previsto per il 2018, presso la stazione di Bellinzona. Infatti, dopo alcune trattative, è stato possibile iniziare diversi progetti aventi come scopo il mantenimento dei posti di formazione e di lavoro offerti alle persone con disabilità da inclusione andicap ticino. La clientela abituale continuerà quindi ad essere seguita sia a Giubiasco, dove manterremo uno sportello informativo per la consulenza sui trasporti regionali (bus/treno) e sui servizi del quartiere, sia a Bellinzona, dove avremo a disposizione uno sportello per la consulenza e la vendita di titoli di trasporto ferroviari. La comunicazione ufficiale è stata data durante l’assemblea generale ordinaria di inclusione andicap ticino, in presenza di Markus Scherrer e Nicolas Daldini in rappresentanza delle FFS e di Andrea Bersani e Simone Gianini (anche Presidente della Commissione regionale dei trasporti del Bellinzonese CRTB) presenti in sala per conto del nuovo Comune di Bellinzona.

(Red)