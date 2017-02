"Obiettivo 150 mila visitatori ai castelli"

di Mauro Giacometti

Da direttore dell’Organizzazione turistica Bellinzona e Alto Ticino a “uomo dei Castelli” il passo può sembrare breve. Ma la sfida che attende Gian Luca Cantarelli, 49anni, fino ad un mese fa manager turistico e dal primo marzo, appunto, responsabile del rilancio dei Castelli di Bellinzona per conto della Città, è di quelle che allo stesso tempo affascinano e fanno venire un po’ di mal di testa. Ovvero, come valorizzare un Patrimonio UNESCO che sì attira decine di migliaia di turisti l’anno, ma che ha un potenziale ben superiore.

Come del resto dimostra il rapporto Erlebnisplan sui Castelli di Bellinzona, studio elaborato e presentato alla fine del 2014 dall’omonima società lucernese specializzata in marketing e turismo. «L’obiettivo è ambizioso: il rapporto Erlebnisplan ha sottolineato che, con i dovuti interventi, per i Castelli si può passare dagli attuali 65 mila ai 150 mila visitatori l’anno paganti – esordisce Cantarelli -. Ma ho accettato questo mandato di due anni dalla Città perché credo che si possa raggiungere».

In che modo? Ha già delineato una sua personale “road map”?

«Innanzitutto non si può incrementare la domanda se non si lavora sull’offerta. Quindi i Castelli, ma anche la Murata, devono fare un ulteriore salto di qualità. Più emozionale che strutturale. L’esperienza di altri siti storici di questo tipo – e lo ricordo che quelli di Bellinzona fanno parte dell’Associazione svizzera dei castelli – ha dimostrato che al turista occorre dare delle sensazioni quasi tattili, oltre che visive. Non basta far vedere antiche mura, torri, e sale di tortura, occorre saper raccontare e far entrare il visitatore nella storia del castello che sta visitando…»