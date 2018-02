"Opera assolutamente necessaria"

La sezione PPD di Bellinzona, riunitasi in seduta lunedì, comunica di ritienere "assolutamente necessario" il nuovo semisvincolo della Città e sostiene quindi la concessione del credito di 65 milioni per la realizzazione dell'opera da parte del Gran Consiglio ticinese, rilasciato anche grazie al sostegno del gruppo parlamentare PPD.

"La nuova opera permette di risolvere in modo sostenibile e razionale la mobilità all’interno della nuova Città", viene affermato in un comunicato stampa, nel quale si ribadisce anche che il semisvincolo "non è una nuova strada e non sottrarrà altro terreno pregiato al nostro prezioso territorio; quest’opera è il tassello fondamentale del Programma di agglomerato (PAB) sostenuto anche dalla Confederazione, piano di cui altre opere sono già state realizzate (ponte di Sementina, passerella Pedonale-ciclabile di Monte Carasso ecc.) e che avrebbero poco senso senza il semisvincolo stesso".

Secondo la sezione PPD della Capitale, dunque, si tratta di "sfruttare la presenza dell’autostrada per il traffico che proviene da sud in modo che non sia costretto, come ora, ad attraversare i quartieri di Camorino, Giubiasco e delle Semine ma anche di Sementina e Monte Carasso. Questi quartieri saranno sgravati dal traffico di transito e permetterà di gestire la strada cantonale dando la priorità al trasporto pubblico ed al traffico lento".

Il progetto, viene inoltre ricordato, prevede interventi per ottimizzare il traffico pubblico e una nuova passerella della Torretta che consentirà di separare i ciclisti e i pedoni da una parte e il traffico veicolare dall’altra, migliorando pure sensibilmente la rete ciclabile cittadina. I popolari democratici di Bellinzona ritengono inoltre che lo sviluppo del concetto di trasporto pubblico in Città debba essere ulteriormente migliorato puntando anche a interventi di nuove fermate TILO lungo la ferrovia tra Arbedo-Castione e Camorino.

(Red)