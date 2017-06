OTR, pace fatta con i bleniesi

di Mauro Giacometti

L’OTR Bellinzonese e Alto Ticino e i bleniesi hanno firmato un armistizio, martedì sera, nella Sala del Consiglio patriziale di Olivone. L’occasione del trattato di pace tra ente turistico e periferia era data dall’assemblea dell’Organizzazione turistica regionale, convocata “strategicamente” nella tana del lupo bleniese. Qualche mese fa, proprio dalla Valle di Blenio erano infatti partite critiche su una gestione eccessivamente «centralizzata e castellidipendente» del turismo regionale, a discapito delle zone periferiche e delle valli.

Da allora, incontrando i Comuni dell’ASCOBLE e rassicurandoli sull’impegno dell’OTR in valle, la presidente Flavia Marone e il CdA dell’ente hanno iniziato a ricucire lo strappo. Con la presentazione, la scorsa settimana, di tre nuovi percorsi per mountain bike, un’offerta “mirata”, curata proprio dall’OTR in collaborazione con BlenioBike, che porta la Valle del Sole ad essere un vero paradiso per gli appassionati del rampichino e che offre ottime possibilità di indotto. Sgomberando le nubi di tempesta con una gestione di seconde case e rustici che, insieme ad un partner privato, la Interhome di Malvaglia, sta dando buoni frutti.

Infine, notizia data durante l’assemblea, la prossima nomina di un responsabile della “cellula” bleniese dell’OTR entro la fine di luglio, terzo manager turistico in tre anni, altro motivo di disappunto in valle. Con queste premesse, la sindaca di Blenio, Claudia Boschetti-Straub, nel fare gli onori di casa e salutare i lavori assembleari, ha sotterrato l’ascia di guerra: «L’auspicio è che dopo tre anni l’OTR trovi il suo assetto in Valle di Blenio, considerando il contesto periferico, il rilancio turistico delle residenze secondarie, che ricordo sono ben 1.400 e soprattutto offrendo posti di lavoro a chi vive in valle e ai nostri giovani», ha detto. E Marcello Monighetti, già sindaco di Olivone, presente come ospite ai lavori assembleari e tra i più critici rispetto all’impostazione delle OTR scaturita dalla nuova legge sul turismo, ha ammesso che in Valle di Blenio «…si percepiscono segnali positivi», anche se a suo avviso «c’è necessità di trovare soluzioni per favorire, ad esempio, i trasporti e i collegamenti dei turisti in valle».

E la presidente dell’OTR, cogliendo al balzo questo trend positivo, ha ipotizzato la creazione di un tavolo comune bleniese composto da tutti gli attori impegnati nel settore turistico. Così, in un clima decisamente disteso, la quarantina di soci dell’OTR presenti ha approvato senza batter ciglio i Consuntivi 2016 che chiudono in sostanziale pareggio.