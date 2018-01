Parte la raccolta di rifiuti a domicilio

Creare posti di lavoro per persone disoccupate e in assistenza, favorendo un’attività ecologica per la comunità. È con un doppio obiettivo che da oggi prende il via BelliGreen sul territorio della Nuova Bellinzona, vale a dire un servizio di ritiro a domicilio di rifiuti riciclabili e ingombranti tramite personale occupato dalla Cooperativa Area, realtà non-profit già nota in Città per l’atelier di restauro e vendita di mobili usati all’ex Arsenale. Area ha accettato la sfida lanciata un paio d’anni fa dalla Divisione dell’azione sociale del DSS, vale a dire creare un contesto occupazionale e una formazione a chi è in assistenza, coniugando le esigenze di una Città come Bellinzona che per la raccolta di rifiuti urbani "deve ancora metter ordine e uniformare le varie ordinanze, orari di raccolta negli ecocentri, convenzioni e consorzi che operano nei 13 quartieri", come ha spiegato il capodicastero Christian Paglia oggi alla presentazione del progetto BelliGreen.

Ma, concretamente, come funziona? "Il servizio di raccolta a domicilio do rifiuti riciclabili - vetro, pet, carta , alluminio, ecc, piuttosto che gli ingombranti - si attiva su chiamata ed è prevista la sottoscrizione di un abbonamento (settimanale, quindicinale o mensile)".