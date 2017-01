Pompieri di Bellinzona per l’Abruzzo

(LE FOTO) Una quindicina di uomini sono partiti come volontari per raggiungere le zone colpite dal sisma e dalle ingenti nevicate. Portano con loro alcune macchine spazzaneve.

Sono partiti nel primo pomeriggio di oggi una quindicina di militi del Corpo Civici Pompieri di Bellinzona per raggiungere la regione dell’Abruzzo colpita dal sisma e collaborare nelle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione colpita dai sismi e dalle ingenti nevicate.

"A fronte della difficile situazione in cui versano le regioni del centro-sud dell’Italia e delle tragiche immagini che pervengono attraverso i media, per chi opera nel soccorso è difficile restare indifferenti" si legge nel comunicato stampa diramato dal corpo dei pompieri. Per questa ragione un gruppo di una quindicina di pompieri del corpo di Bellinzona è partito oggi a titolo volontario alla volta dell’Abruzzo per prestare aiuto ai Vigili del Fuoco e alla popolazione locale.

La richiesta è pervenuta dal Presidente della provincia di Teramo Domenico Di Sabatino, attraverso i contatti che il corpo cittadino aveva già instaurato a seguito del terremoto della scorsa estate. Grazie al sostegno del Municipio della Città di Bellinzona e alla disponibilità dei Servizi Urbani Comunali, il distaccamento bellinzonese è dotato di alcune macchine comunali per lo sgombero della neve.

"I preparativi per la partenza hanno visto il coinvolgimento di numerosi militi, impossibilitati ad unirsi al distaccamento, ma fortemente motivati e spinti dallo spirito di servizio e altruismo che caratterizza il movimento pompieristico" si legge ancora nel comunicato. Il distaccamento è diretto dal Comandante del Corpo Civici Pompieri di Bellinzona ten col Samuele Barenco e si compone di una quindicina di militi che, grazie alla disponibilità dei rispettivi datori di lavoro, potranno rimanere in impiego per alcuni giorni. 2 La trasferta porterà i pompieri di Bellinzona a raggiungere l’Abruzzo entro la notte, in modo da iniziare nelle prime ore di domenica il lavoro sul campo. L’impiego si protrarrà fino a mercoledì prossimo.

(Red)