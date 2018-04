Porte aperte ad AlpTransit

Guarda la gallery

Il cantiere Alp Transit di Camorino ha aperto le porte sabato per ospitare i tanti curiosi accorsi all'evento. Una giornata riuscita anche grazie al tempo soleggiato e le temperature miti. Famiglie, anziani e bambini, tutti muniti di elmetto (e chi a maniche corte), sono stati accompagnati in treno per scoprire la galleria di base del Ceneri.

(Red)