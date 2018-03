Posata la prima pietra dell'IRB a Bellinzona

(LE FOTO) La cerimonia si è tenuta stamane alla presenza, tra gli altri, del direttore del DFE Vitta: "Una possibilità in più per farsi conoscere al di fuori dei nostri confini".

Si è tenuta questa mattina a Bellinzona la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo Campus che ospiterà l’Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB). All'evento erano presenti, tra gli altri, il sindaco della capitale Mario Branda, il direttore dell'IRB Antonio Lanzavecchia, l'architetto Aurelio Galfetti, nonché il direttore del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) Christian Vitta. Il cantiere, lo ricordiamo, era stato avviato a fine novembre 2017.

Quest'ultimo, nel prendere la parola, ha sottolineato che "l’evento è carico di suggestione: non solo perché dall’ideazione e dalla progettazione su carta si passa alla costruzione effettiva, ma soprattutto perché questa cerimonia segna l’avvio dei lavori di quello che, in futuro, si presenterà come un vero e proprio “polo scientifico” nel campo delle scienze della vita, di fondamentale importanza sia per il Cantone che per la Città di Bellinzona".

IRB

Il ministro ha quindi dato qualche cifra: la conclusione dei lavori è prevista per la fine del 2020, il Cantone ha sostenuto il progetto con un credito di 10 milioni di franchi su un investimento complessivo massimo di 64.3 milioni e nella nuova sede dell'IRB, che ospiterà anche lo IOR e i laboratori di ricerca del Neurocentro della Svizzera italiana, lavoreranno all'incirca 200 ricercatori.

Vitta ha poi sottolineato che a suo avviso il nuovo campus "permetterà quindi, grazie alla messa in rete di tutti gli attori, di sfruttare ancora meglio il potenziale già esistente nel settore delle scienze della vita. Sono certo che il Ticino guadagnerà così una possibilità in più per farsi conoscere anche al di fuori dei suoi confini. Le carte in regola ci sono, le eccellenze e le capacità imprenditoriali anche".

"Ogni fortezza si erge con la posa della prima pietra. Ma il mio auspicio, soprattutto, è che da questa pietra possa germogliare uno dei futuri fiori all’occhiello delle scienze della vita ticinesi", ha concluso il ministro.



(Red)