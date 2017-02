PostLogistics taglia a Cadenazzo

Continuano i tagli a PostLogistics che, dopo le recenti esternalizzazioni di diversi servizi, ha annunciato la soppressione di 7 posti di lavoro presso il centro pacchi di Cadenazzo. "E molti di questi impieghi - sottolinea oggi Syndicom - sono occupati da collaboratori 50enni, anche padri di famiglia, con maggiori difficoltà di reimpiego nel mercato del lavoro".

Secondo il sindacato dei media e della comunicazione, "la Posta continua a definirsi un datore di lavoro sociale, ma nella pratica si disinteressa del futuro dei propri collaboratori". Motivo di questa ennesima riorganizzazione, secondo Syndicom, sarebbe da attribuire a PostMail che ha deciso di riprendere un lavoro svolto fino ad oggi da PostLogistics. "Il fatto che tutti i settori interni, pur appartenendo alla Posta, abbiano una gestione autonoma finalizzata a ottimizzare i costi ed ottenere il massimo profitto, crea inevitabili conflitti e concorrenza all’interno della Posta. Ancora una volta questa competizione si fa a scapito del personale", scrive il sindacato in una nota stampa.

Syndicom ci tiene inoltre a rimarcare che PostLogistics "ultimamente ha esternalizzato molti posti di lavoro e adesso non si assume nemmeno la responsabilità di garantire un impiego ai propri collaboratori di lunga data. Una politica del personale inaccettabile per un’azienda che appartiene alla confederazione e che si definisce sociale".

Il sindacato chiede quindi alla direzione di PostLogistics di "sospendere il processo di ottimizzazione fino a quando non saranno trovate delle occupazioni alternative ragionevoli per i dipendenti toccati da queste misure". Il lavoro non manca a Cadenazzo, secondo Syndicom, "ma esso è affidato in maniera crescente a ditte esterne che offrono condizioni generali di impiego nettamente inferiori a quelle della Posta".

(Red)