Pratocarasso: 1,8 milioni per i 30 km/h

Il Municipio di Bellinzona ha licenziato il messaggio che stanzia il finanziamento per la nuova zona 30 nel quartiere e la messa in sicurezza del percorso ciclopedonale.

La vecchia Bellinzona investe nella mobilità dei suoi quartieri. Licenziato dal Municipio un messaggio che stanzia 1,8 milioni per l’istituzione e l’arredo della zona a 30 km/h nel quartiere di Pratocarasso/Gerretta e la messa in sicurezza del percorso ciclopedonale fra le Scuole elementari Nord e la Scuola media 2.

Il progetto prevede l’istituzione dei limiti di velocità all’interno del quadrilatero racchiuso dalla strada cantonale (Via San Gottardo) ad est, viale G.Motta a sud, via Pizzo di Claro a ovest e via Vallone a nord con interventi di segnaletica orizzontale e verticale e con opere importanti di arredo urbano. Da sottolineare che il quartiere di Pratocarasso/Geretta è al centro di un importante sviluppo residenziale e gli interventi proposti intendono scoraggiare il traffico parassitario di transito, migliorando in generale la convivenza tra pedoni, ciclisti e automobilisti.

(MAG)