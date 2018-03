Primo passo verso il PR unico di Bellinzona

Presentato dal Municipio il messaggio per la richiesta di un credito di 930mila franchi per l’allestimento di un Programma d’azione comunale (masterplan).

Il Municipio di Bellinzona ha presentato il messaggio per la richiesta del credito necessario per l’allestimento di un Programma d’azione comunale (masterplan) sulla cui base giungere poi, mediante la revisione a tappe degli attuali PR dei 13 ex Comuni, a un Piano regolatore unico del nuovo Comune aggregato.

Una volta che il messaggio sarà stato approvato dal Consiglio comunale, è intenzione del Municipio promuovere un bando di concorso pubblico per selezionare, tramite un collegio di esperti, 3 gruppi interdisciplinari (con al loro interno le competenze dell’architettura, dell’urbanistica, dell’ingegneria del traffico, dell’ingegneria ambientale e dell’economia) che elaboreranno visioni e soluzioni con oggetto il territorio del nuovo Comune. Le proposte verranno valutate dal collegio di esperti e implementate assieme ai risultati di rilievi e studi specifici, ad esempio, sul dimensionamento delle zone edificabili, sull’evoluzione demografica, su quella economica e della mobilità in un Programma d’azione comunale: un documento strategico contenente gli indirizzi dello sviluppo territoriale del nuovo Comune per i prossimi 15-20 anni e le misure per la loro realizzazione, comprese le modalità e le tappe delle future revisioni dei singoli PR per tendere con il tempo a un documento pianificatorio unico.

Conformemente a quanto contenuto nel Rapporto finale della Commissione di studio dell’Aggregazione del Bellinzonese, si tratterà di porre le basi per uno sviluppo coordinato e sostenibile degli insediamenti e della mobilità, attento alla qualità di vita, alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio e alle opportunità di crescita economica.

Durante i lavori di elaborazione è intenzione del Municipio di istituire una piattaforma per la discussione e il confronto con la popolazione e il coinvolgimento di portatori d’interesse come le future associazioni o commissioni di quartiere, i patriziati, le associazioni di categoria e altri enti o gruppi con interessi legati al territorio del Comune.

Si prevedono 21 mesi di lavoro per cui è richiesto lo stanziamento di un credito stimato di 930'000.- franchi. L’auspicio è quello di terminare i lavori entro la fine della corrente legislatura, per poi sottoporre il documento finale al voto consultivo del Consiglio comunale all’inizio della prossima e iniziare subito con l’implementazione delle misure, comprese le revisioni a tappe dei PR vigenti per tendere con il tempo a un unico documento pianificatorio nel rispetto delle specificità dei singoli quartieri.

