Quattro Comuni contro le nuove AMB

I Municipi dei Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e S.Antonino, che non hanno aderito al progetto della Nuova Bellinzona, intendono lanciare una battaglia legale contro la trasformazione delle AMB (Aziende Municipalizzate di Bellinzona) nel nuovo ente autonomo comunale denominato AMB (Aziende Multiservizi Bellinzona). Il progetto, così come proposto nel messaggio municipale del Comune di Bellinzona, è in votazione il 16 ottobre in Consiglio comunale.

La convenzione tuttora in vigore prevede, a favore dei 4 Comuni, una partecipazione agli utili in modo proporzionale al fatturato e alla popolazione residente, corrispondente negli ultimi anni a circa il 25%. Tradotto in termini monetari si parla di circa 1,15 mio di franchi.

Nella nuova Convenzione proposta dal Municipio di Bellinzona, vede la sostituzione di tale partecipazione in un contributo, sotto forma di prestazioni, per un corrispettivo di 100mila franchi (8,69% rispetto alla situazione attuale) per continuare la collaborazione.

La proposta non è condivisa dai quattro Comuni interessati, “considerando l’ampiezza del cambiamento economico”. I Comuni sostengono infatti che “l’unico interessato alla medesima è il Comune di Bellinzona a seguito del vantaggio di oltre 1 milione di franchi l’anno di maggiori entrate”.

Riscatto rete di distribuzione

“La conseguenza della mancanza di un accordo impone ai nostri Comuni l’obbligo di procedere al riscatto degli impianti di distribuzione” di proprietà della AMB, che serve i 4 comuni.

I 4 Comuni hanno già incontrato una delegazione del Municipio di Bellinzona per discutere il problema. Ora si attende di conoscere le condizioni, affinché il rinnovo della concessione possa ottenere il necessario sostegno. Hanno inoltre chiesto di conoscere i valori degli impianti da riscattare e le modalità con cui questi sono stati determinati.

“Sulle base di queste considerazioni i Municipi di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e S.Antonino a garanzia dei propri interessi si opporranno nelle sedi e nelle modalità ritenute più opportune ai, per loro penalizzanti, intendimenti operativi per le AMB figuranti nel messaggio municipale”. I Comuni affermano che “una volta conosciuta la decisione del legislativo della città svolgeranno inoltre tutti gli approfondimenti legali, tecnici e commerciali, in vista del riscatto della rete di distribuzione dalle AMB, mirate a garantire il servizio di distribuzione di energia elettrica alla propria popolazione, economica e fisica, a condizioni paragonabili con quelle attualmente in essere con le AMB”.

(Red)