Recuperata l'auto nel Ritom

È stato necessario l'intervento dei sommozzatori della Polizia Cantonale per recuperare l'auto finita nel lago Ritom giovedì mattina. Infatti per alleggerire il veicolo, finito ad una decina di metri di profondità, i sub hanno posizionato degli speciali cuscini all'interno del abitacolo che, una volta gonfiati, hanno riportato l'auto in superficie rendendo possibile il recupero mediante carro attrezzi della SCSS.

Per motivi che l'inchiesta dovrà chiarire una 22enne del Mendrisiotto ha perso il controllo della vettura all'altezza del lago Tom, finendo la sua corsa nel Ritom.

