Ricucitura, Roveredo dice sì

Con il 65% dei favorevoli accolto il progetto immobiliare promosso dalla Alfred Müller AG per ricostruire il centro paese dopo l'apertura della circonvallazione della A13.

Roveredo dice sì allla ricucitura targata Alfred Müller. Su 1'179 votanti 770 sì e 395 no, oltre a 11 schede bianche e 3 nulle. Vittoria netta dunque per il sì con il 65% di preferenze del progetto Roveredo Viva promosso dal gruppo immobiliare. Molto alta la partecipazione, che ha sfiorato il 73,5%. Questo l’esito delle urne a Roveredo, dove i cittadini erano chiamati a esprimersi sul proseguimento delle trattative tra Comune e Roveredo Viva, gruppo vincitore del concorso per la ricucitura del paese una volta smantellato il tratto di A13 definitivamente chiuso lo scorso novembre.