Riecco il Gotthard Panorama Express

Già a Pasqua i viaggiatori avranno nuovamente la possibilità di riscoprire la Svizzera da Lucerna fino in Ticino con il battello a vapore e il treno panoramico.

Da Venerdì Santo, 30 marzo 2018, fino al lunedì di Pasqua i viaggiatori nazionali e internazionali possono nuovamente conoscere il cuore della Svizzera in modo diverso con il Gotthard Panorama Express. Il viaggio panoramico con battello a vapore e treno panoramico conduce da Lucerna al Ticino passando per luoghi di grande valore storico della Svizzera primitiva. Durante il viaggio ai passeggeri sono proposte presentazioni e informazioni sulla storia e sull’importanza della storica tratta del San Gottardo.

Oltre alla carrozza panoramica di 1a classe, il treno è composto anche da una carrozza per scattare foto con finestrini apribili. Il Gotthard Panorama Express dispone anche di posti a sedere in 2a classe. Tuttavia questi si trovano in carrozze normali, senza finestrini panoramici.

La stagione inizia il 21 aprile e termina il 14 ottobre 2018. I viaggiatori potranno godersi il viaggio spettacolare e istruttivo lungo la tratta ferroviaria storica del San Gottardo dal martedì alla domenica. Chi prova l’emozionante viaggio con il Gotthard Panorama Express già durante i giorni di Pasqua porterà a casa con sé anche una sorpresa pasquale.

(Red)