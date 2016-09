Risparmi FFS, a casa 9 dipendenti FTIA

di Sara Matasci

«La Federazione Ticinese Integrazione Andicap è sorpresa e delusa per questa decisione che non riesce a comprendere e accettare». Alla FTIA non va proprio giù la scelta delle Ferrovie federali, annunciata martedì (vedi articoli correlati), di abbandonare da gennaio 2018 la vendita di biglietti da parte di terzi e di non portare avanti la collaborazione con i partner di distribuzione, come “La Posta”, “migrolino”, “Valora”, e con i gestori di stazioni privati, come la FTIA appunto.

In questo modo, infatti, 9 suoi dipendenti (con problemi di salute a carattere fisico, sensoriale o psichico) resteranno senza un impiego. Si tratta di 5 persone in formazione su mandato dell’AI e 4 con un posto fisso, le quali lavorano “alla stazione”, nome dello sportello aperto nel 2001 alla stazione di Giubiasco, dove principalmente gestiscono la biglietteria, ma si occupano anche dell’informazioni agli utenti.

Ma su questo progetto, dopo 15 anni, calerà il sipario. E questo, nonostante il lavoro non sia mai mancato, anzi: «Le vendite – precisa la FTIA - hanno vissuto un costante e graduale aumento e nel 2015 hanno generato una cifra d’affari di circa 1 milione».

Poretti: «Ci stiamo già attivando»

«Proviamo una profonda amarezza, sia per le implicazioni emotive che una notizia del genere causa al nostro personale, sia per la modalità e la tempestività dell’annuncio. L’informazione ci è stata data durante una riunione a Zurigo, 30 minuti prima dell’invio del comunicato stampa da parte delle FFS», ci spiega il direttore della FTIA, Marzio Poretti. Poretti ora pensa ai propri dipendenti: «Già per una persona senza andicap è difficile districarsi nella giungla del mercato di lavoro. Pensiamo quindi cosa possa significare per chi invece è confrontato anche con un problema di salute», sottolinea.

Quale quindi il futuro dei 9 impiegati? «Vorremmo assolutamente evitare di lasciarli a casa e ci siamo quindi già attivati per trovare una soluzione. È però anche vero che senza un partner sarà difficile. Saremmo quindi ben grati di ascoltare proposte da parte di enti o aziende pubbliche o private interessate ad offrirci un’opportunità».

FFS: «Aiuteremo la FTIA a trovare una soluzione»

Le Ferrovie federali, da noi contattate, sottolineano che si tratta di una decisione definitiva, dovuta a una strategia nazionale. In questo modo risparmieranno 5 milioni di franchi all’anno e ritengono di accontentare maggiormente i clienti (dato che la tendenza è l’acquisto dei biglietti su internet e tramite le app). «Tuttavia – ci dice la portavoce Donatella Del Vecchio – siamo coscienti che questa scelta abbia un verso molto spiacevole. In particolare per la FTIA, la quale svolge un’attività importante sia dal punto di vista dell’integrazione sia per il servizio che offre nella zona». Proprio per questo motivo, le FFS ci dicono che si impegneranno ad aiutare la Federazione a trovare una soluzione e un nuovo partner.

Una buona notizia, almeno. Ma come risponde alla polemica sulla tempistica della comunicazione? «Capiamo le reazioni negative in questo senso. Ma se consideriamo che i contratti per i gestori scadono a fine 2017, riteniamo di avere avvisato chi di dovere con largo anticipo», ci risponde Del Vecchio.

