Ritrovato il pitone reale fuggito

(LE FOTO) In realtà, stando alla sua proprietaria, l'animale non si era mai allontanato dall'abitazione di Via Gesero, ma si era nascosto dietro un armadio o in un anfratto.

Questa mattina la proprietaria del pitone (Sahib) fuggito dal terrario il 14 maggio 2017 ha informato il picchetto della società protezione animali di Bellinzona (SPAB) del suo ritrovamento.

A detta della proprietaria, Sahid si è nascosto per tutto il tempo dietro un armadio o in un anfratto dell’appartamento e non, come ipotizzato sempre dalla stessa, infilatosi nella tazza del water e scomparso nelle fognature del palazzo e in seguito in quelle della città.

Cessato allarme dunque per gli abitanti della via Gesero e della Turrita tutta. La SPAB invita comunque la popolazione "a riflettere sulla correttezza etica o meno di detenere animali di questo tipo che, per tutta la vita (e Sahid ne è la prova vivente), cercheranno solo di fuggire da quel mondo di plastica e vetro con luci artificiali in cui l’uomo li costringe a vivere".

(Red)