Riviera: la concretezza dei primi 100 giorni

di Mauro Giacometti

Il nuovo Comune di Riviera - nato dalla fusione tra Cresciano, Iragna, Lodrino e Osogna - taglia il traguardo dei 100 giorni e il Municipio traccia un bilancio di questo primo periodo di febbrile attività per mettere nella giusta carreggiata il nuovo ente. Ieri nell’ex Casa comunale di Osogna, sede dell’amministrazione locale, sindaco, vicesindaco e tre colleghi di Municipio (due assenti, scusati, erano in vacanza) hanno fatto il punto sulla “macchina” comunale e “varato” il nuovo stemma, collezionando già un primo successo. Come ha confermato il sindaco Raffaele De Rosa, l’Ufficio postale di Lodrino, contrariamente alla voci e ai piani della Posta che ne prevedevano la chiusura, continuerà la sua attività fino ad almeno il 2020. E anche l’agenzia postale di Osogna, ora affidata ad un privato che non rinnoverà il contratto con la Posta, sarà assunta direttamente dal Municipio, con un ufficio ad hoc ricavato nella ex Casa comunale (i lavori sono costati circa 40 mila franchi, ha precisato il vicesindaco Alberto Pellanda) e un dipendente assunto al 20% (per l’altro 30% sarà impiegato in segreteria) che ne garantirà l’apertura e i servizi.

Posta a parte, sono stati numerosi i dossier che hanno visto all’opera in questi primi tre mesi i sette membri dell’Esecutivo e i rispettivi dicasteri attivi nei quattro quartieri.