Ruspe al lavoro per il Centro di quartiere

Alle Semine si costruisce la residenza BEL con 90 appartamenti, un terzo per anziani, per un investimento da 22 milioni. Concessa la licenza al gruppo Antonini&Ghidossi.

di Mauro Giacometti

La nuova Bellinzona, nel giro di un paio d’anni, vedrà sorgere un nuovo “quartiere nel quartiere”. Il gruppo Antonini & Ghidossi SA ha infatti ottenuto la licenza di costruzione del progetto BEL alle Semine, centro residenziale compreso tra via Raggi e via Trezzini, a pochi passi dalle Scuole elementari e d’infanzia e confinante con la chiesa parrocchiale del Redentore. Il complesso edilizio, assicurano i promotori, sarà costruito all’insegna del rispetto ambientale, degli spazi ottimali e della valorizzazione sociale. Superati dunque gli ostacoli burocratici (la domanda di costruzione fu presentata circa due anni fa e ci fu una raccolta firme contraria all’insediamento) e risolte le riserve di una ventina di residenti, le ruspe sono in questi giorni già al lavoro per scavare le fondamenta delle due palazzine, per complessivi 90 appartamenti dai 2,5 ai 4,5 locali, più il seminterrato con un centinaio di posti auto e una piazza antistante con altri 20 stalli per i visitatori.

Piano di quartiere (CQ1)

Il progetto e il relativo Piano di quartiere (l’area è classificata nel PR cittadino come CQ1), che prevede un investimento intorno ai 22 milioni di franchi, è stato elaborato dall'architetto Marco Giussani dello studio Suisse Projets di Mezzovico. In particolare si caratterizza dal fatto che più di un terzo degli appartamenti, in particolare quelli da 2,5 locali, saranno realizzati a misura d’anziano e riservati agli over 65. Un complesso abitativo che, a detta dello stesso architetto Giussani, coniuga il principio della densificazione residenziale con quello di un’area verde particolarmente estesa (circa 3.000 mq sui 7.500 della superficie edificabile), con un parco di utilità pubblica e attrezzato con i giochi per bambini che prevede anche alcuni appezzamenti destinati ad orti urbani a disposizione dei residenti.