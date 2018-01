Saltano gli aumenti ai municipali di Bellinzona

Bocciato nelle urne il regolamento comunale della nuova città aggregata, contestato per il ritocco agli emolumenti dei membri dell'Esecutivo. "No" al 58,3%.

Stop al nuovo regolamento comunale della Grande Bellinzona. È appena stato reso noto il risultato del referendum, che ha avuto esito positivo per i promotori, bloccando l'entrata in vigore delle norme, che sono state impugnate dal gruppo Lega/UDC e dall'MPS in particolare per l'aumento degli onorari dei municipali. Vittoria ampia per i contestatori, giacché i "no" sono stati il 58,3% e il 41,7% i favorevoli. Tasso di partecipazione al voto 43,1%.