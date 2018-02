"Sbagliato chiudere il Credit Suisse a Biasca"

Delusione, ma anche incomprensione. Sono questi i due stati d'animo prevalenti del Municipio di Biasca di fronte alla chiusura, comunicata negli scorsi giorni, della filiale del Credit Suisse nel Comune delle Tre Valli.

"Il Municipio di Biasca, oltre a biasimare l’istituto per le motivazioni che hanno portato alla decisione - si legge in una nota inviata ai media - esprime il suo rammarico per la scelta che pone fine alla pluridecennale presenza dell’istituto bancario a Biasca. Evidenziamo inoltre il disimpegno della banca nei confronti delle valli superiori del Ticino perché, con la chiusura della sede di Biasca, non vi sarà più nessuna succursale a nord di Bellinzona".

Ma non è tutto. "Paradossalmente - si precisa - l’istituto chiude proprio mentre la nostra regione sta conoscendo un grande fermento edilizio con prospettive di crescita della popolazione e gli enti pubblici stanno per avviare degli importanti investimenti sul territorio".

(Red)