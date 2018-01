Sbanda e finisce contro un paracarro

Se l'è cavata con ferite leggere, il giovane protagonista in un incidente attorno alle 19:15 di oggi (martedì) sulla strada cantonale che collega Prosito a Lodrino. Il ragazzo era alla guida di VW immatricolata in Ticino. Stando alle informazioni raccolte, lo sventurato ha perso il controllo della vettura che è uscita di strada centrando un paracarro. A causa dell'urto è rimasto ferito in modo leggero. Sul posto è intervenuto il personale sanitario di Tre Valli Soccorso che ha prestato le prime cure al ferito. La Polizia Cantonale ha effettuato i rilievi del caso.