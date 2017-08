Scalatori in difficoltà sulla diga del Luzzone

Due scalatori in difficoltà sono stati recuperati sabato pomeriggio mentre tentavano la scalata della diga del Luzzone in Valle di Blenio.

I due hanno avuto delle difficoltà a circa metà percorso della diga, allestito per il climbing, e sono rimasti bloccati. Una persona ha notato i due fermi per diverso tempo e ha lanciato l’allarme ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino Svizzero, di Tre Valli Soccorso ed un elicottero della REGA. I soccorritori si sono calati lungo la parete ed hanno raggiunto i due, uno dei quali ferito o colpito da malore. Gli sventurati sono stati calati a terra ed in seguito presi in cura dal personale sanitario. Uno di loro è stato trasportato al pronto soccorso con l’elicottero. Sul posto anche la Polizia Cantonale per gli accertamenti di rito.

(Red)